61-летняя Екатерина Андреева опубликовала селфи из новой страны
Телеведущая Андреева сделала «передышечку» в Объединенных Арабских Эмиратах.
Селфи из новой страны опубликовала в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) 61-летняя телеведущая Екатерина Андреева. Путешествуя по государствам Азии, она сделала «передышечку» в Объединенных Арабских Эмиратах.
«Где-то между Юпитером и Марсом — в фантазиях», — подписала снимок Андреева. На фото она отдыхает в белой футболке и комбинезоне, на ее лице — яркий макияж.
Телеведущая рассказала подписчикам, где находится, поделившись видеозаписью из ресторана в Дубае с панорамным видом на город.
«Заскочила, по своему обыкновению, по дороге между одним пунктом и другим в Дубай. А мой путь лежит в Петру, в Иорданию. А здесь красота… Передышечка», — сказала она. Известно, что до этого Андреева была в Бутане.
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