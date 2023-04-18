61-летняя Екатерина Андреева опубликовала селфи из новой страны

Селфи из новой страны опубликовала в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) 61-летняя телеведущая Екатерина Андреева. Путешествуя по государствам Азии, она сделала «передышечку» в Объединенных Арабских Эмиратах.

«Где-то между Юпитером и Марсом — в фантазиях», — подписала снимок Андреева. На фото она отдыхает в белой футболке и комбинезоне, на ее лице — яркий макияж.