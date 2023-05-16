61-летняя супруга Александра Малинина назвала способы «взрослеть красиво»

Секреты своей молодости раскрыла в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) супруга певца Александра Малинина, врач, кандидат медицинских наук Эмма Малинина. 13 мая она отметила 61-летие.

«Залог моего успеха в правильном питании, соблюдении режима сна, регулярных занятиях спортом и умении управлять стрессом. Красиво взрослеть — это взрослеть без болезней», — поделилась Малинина.

Она подчеркнула, что ни разу в жизни не делала пластических операций. Сохранить молодость ей помогла исключительно забота о здоровье.

Ранее три важных фактора для сохранения молодости после 30 лет назвала врач-терапевт, диетолог Регина Ахуньянова.