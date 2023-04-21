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08:35, 21 апреля 2023
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Диетолог назвала три важных фактора для сохранения молодости после 30 лет

Диетолог Ахуньянова назвала похудение главным секретом молодости после 30 лет.

Диетолог назвала три важных фактора для сохранения молодости после 30 лет
Фото: Unsplash

Избавление от лишнего веса назвала в личном Telegram-аккаунте главным секретом сохранения молодости после 30 лет врач-терапевт, диетолог Регина Ахуньянова.

По ее словам, лишние килограммы всегда визуально прибавляют возраст. Чтобы похудеть, следует пересмотреть режим питания. Так, ежедневно в рационе должны присутствовать два-три фрукта, 300 граммов овощей, белок в каждом приеме пищи и три столовых ложки нерафинированного масла. Ахуньянова заверила, что не стоит бояться правильных жиров — они положительно воздействуют на кожу, гормоны, поддерживают нормальный уровень холестерина.

Кроме того, важно устранить дефициты в организме и поработать с гормонами. Не стоит забывать и про физическую активность — спорту необходимо уделять 150 минут в неделю. Диетолог предупредила, что после тридцатилетия мышечная масса снижается, при отсутствии тренировок появляется лишний жир, и это влияет на гормоны, иммунитет, силы организма и уровень энергии.

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