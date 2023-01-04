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15:55, 04 января 2023
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62-летний актер поделился секретом молодости

62-летний актер поделился секретом молодости
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Секретом молодости в свои 62 года поделился в беседе с Тeleprogramma.pro российский актер Дмитрий Харатьян.

«Моя профессия, как и спорт, требует ежедневного погружения, работы над собой, поддержания формы — натренированности, пластичности. Расслабляться нельзя! У меня есть кумир в этом плане — это Александр Сергеевич Зацепин. Ему 96 лет, и он на протяжении почти всей своей жизни делает зарядку по 40 минут в день», — сказал артист.

Харатьян отметил, что регулярно занимается спортом. Например, делает зарядку по утрам, ходит на фитнес, плавание и теннис. По словам актера, если у него появляется лишний вес, становится неловко перед зрителем. Также он просыпается и ложится спать в одно время, уделяя сну восемь часов.

Ранее звезда 90-х Шура поделился секретом хорошей формы. Он рассказал, что гуляет со своей собакой породы чихуахуа про три часа в день.

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