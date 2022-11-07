Звезда 90-х Шура поделился секретом хорошей формы

Секретом хорошей формы поделился с Teleprogramma.pro звезда 90-х, певец и автор песен Шура (Александр Медведев). Он рассказал, что гуляет со своей собакой породы чихуахуа про три часа в день.

«В девять часов утра она будит, смотрит на меня — надо идти. И неважно, во сколько ты лег спать накануне. Пешие прогулки помогают, стимулируют немножко», — объяснил артист. По его словам, к питомцу он относится, как к ребенку.

47-летний певец поделился еще одним секретом молодости. «Жрать надо меньше после шести», — заявил он с юмором.

Ранее правила сохранения молодости перечислила 56-летняя ведущая новостей Екатерина Андреева. Она сообщила, что ложится спать в одно и то же время, пьет много воды и тщательно ухаживает за кожей.