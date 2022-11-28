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19:07, 28 ноября 2022
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66-летний Ефим Шифрин показал бицепсы на видео из спортзала

66-летний Ефим Шифрин показал бицепсы на видео из спортзала
Фото: @koteljnik

Видео из спортзала с демонстрацией бицепсов комика Ефима Шифрина опубликовал Telegram-канал «НеМалахов».

На выложенных кадрах Шифрин делает силовые упражнения на тренажере. Видео восхитило комментаторов и набрало несколько сотен положительных реакций. «Молодец мужик», «А у меня в 30 лет в глазах темнеет», «Красавчик», — написали пользователи сети.

Нашлись те, кто не оценил активность 66-летннго артиста. «А разве пенсионерам можно так напрягаться?», «Пора на покой», — написали они в комментариях.

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