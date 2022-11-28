66-летний Ефим Шифрин показал бицепсы на видео из спортзала

На выложенных кадрах Шифрин делает силовые упражнения на тренажере. Видео восхитило комментаторов и набрало несколько сотен положительных реакций. «Молодец мужик», «А у меня в 30 лет в глазах темнеет», «Красавчик», — написали пользователи сети.

Нашлись те, кто не оценил активность 66-летннго артиста. «А разве пенсионерам можно так напрягаться?», «Пора на покой», — написали они в комментариях.

Ранее секретом хорошей формы поделился 55-летний певец Стас Михайлов. Артист рассказал, что каждый день занимается в тренажерном зале и любит посещать баню