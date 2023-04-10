В Подмосковье ФСБ изъяла у иностранцев 700 килограммов кокаина

700 килограммов кокаина стоимостью более 2,5 миллиарда рублей изъяла ФСБ у наркоторговцев в Подмосковье, передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Сообщается, что это крупнейшая партия кокаина, изъятая на территории страны за последние годы.

Стало известно, что территорию России использовали для транзитного перемещения и сбыта наркотиков. Сотрудники ФСБ задержали двух граждан Колумбии и жителя одного из государств Евросоюза. По имеющейся информации, в дальнейшем часть наркотиков планировали отправить в Европу, а другую часть сбыть в России.

Ранее в московском аэропорту задержали женщину с 90 пакетами кокаина в желудке. Работники аэропорта проверили ее на рентгене.