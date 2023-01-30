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12:59, 30 января 2023
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Россиянку с 90 пакетами кокаина в желудке задержали в московском аэропорту

Россиянку с 90 пакетами кокаина в желудке задержали в московском аэропорту
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В московском аэропорту Внуково задержали россиянку, которая провозила в желудке 90 пакетов с кокаином. Подробности случившегося раскрыли «Известия».

Прилетевшую из Стамбула пассажирку, попытавшуюся пройти через зеленый коридор, задержали сотрудники таможенной службы. Работники аэропорта заметили в животе россиянки свертки и направили ее в хирургическое отделение одной из столичных больниц. Выяснилось, что в свертках находилось наркотическое вещество общей массой более 440 граммов.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 229.1 УК России («Контрабанда наркотических средств»). За задержание с партией вещества в особо крупном размере девушке может грозить до 20 лет заключения.

Ранее замаскированные под камни наркотики нашли в машине россиянина. Мужчину задержали на Новокуркинском шоссе.

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