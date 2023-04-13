75-летний Михаил Шуфутинский поделился секретами сохранения хорошей формы

Секретами поддержания хорошей формы поделился в интервью ТАСС певец Михаил Шуфутинский. В четверг, 13 апреля, заслуженному артисту России исполнилось 75 лет.

Шуфутинский назвал три способа оставаться в тонусе: диета и удерживание веса, периодические занятия плаванием, стильная одежда. «Я пытаюсь ходить на дорожке, даже у меня прямо в кабинете, в офисе поставили мне дорожку, чтобы я по ней ходил», — рассказал певец.

Исполнитель отметил, что супруга старается подбирать для него одежду, в которой он выглядит моложе. «Понимаете, когда человеку за 70 и его еще одевают как 70-летнего, даже там, я не знаю, директора пивзавода или кого-то еще, то он и выглядит как директор пивзавода. А когда на него прикидывают какую-то другую одежду, более нестандартную, он и выглядит по-другому», — пояснил он.

Ранее секретами молодости поделился 53-летний певец Стас Михайлов. Артист рассказал, что каждый день занимается в тренажерном зале и любит посещать баню.