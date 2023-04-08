760-граммовому младенцу провели операцию на сердце в Москве

Врачи Морозовской больницы провели операцию на сердце новорожденному весом в 760 граммов, сообщила пресс-служба Депздрава Москвы.

По данным ведомства, у родившегося на шестом месяце беременности младенца выявили большой открытый артериальный проток, сбрасывающий дополнительную кровь из аорты в легочную артерию. Это мешало ребенку дыханию, требовалась искусственная вентиляция легких. Медикаментозное лечение не дало результатов, и врачи Морозовской детской больницы на базе Перинатального центра ГКБ № 67 сделали новорожденному экстренную операцию.

Операция по закрытию артериального протока завершилась успешно и ребенка с матерью выписали из больницы. Сейчас состояние пациента стабилизировалось, однако он и дальше будет находится под наблюдением врачей, сообщает пресс-служба столичного Депздрава.

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