В Москве спасли ребенка с дюжиной магнитных шариков в кишечнике

Врачи детской городской клинической больницы №9 имени Г.Н. Сперанского спасли девочку, которая проглотила 12 шариков от магнитного конструктора, передает пресс-служба московского Депздрава. Инородные тела вызвали непроходимость тонкой кишки.

По словам кандидата медицинских наук, детского хирурга Николая Хватынца, ребенок поступил в медучреждение с сильной рвотой. Выяснилось, что магнитные шарики, попав внутрь организма, начали стягивать стенки тонкой кишки и вызвали непроходимость. Кроме того, инородные тела образовали в кишечнике ребенка девять отверстий.

Пациентку срочно прооперировали, удалив магниты из организма и ушив при этом все перфорационные отверстия. После операции питание ребенок получал внутривенно. После десяти дней пребывания в больнице девочку выписали домой.

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