Названы главные московские адреса Николая Караченцова

После свадьбы Караченцов и Поргина долго жили в Вознесенском переулке, где сегодня живет их сын со своей семьей. «Оттуда до Кремля — рукой подать. Коля очень любил гулять по Кремлю. Мы часто покупали экскурсии и ходили по всем залам. Особенно весной», — рассказала вдова актера.

Поргина добавила, что Караченцов любил посещать Александровский сад в период цветения первых тюльпанов, покупать одежду и пить кофе в ГУМе, гулять по набережной Москвы-реки и кататься на корабликах.