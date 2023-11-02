Названы главные московские адреса Николая Караченцова
Актриса Поргина рассказала о любви Караченцова к Кремлю.
Главные московские адреса Николая Караченцова назвала «Мосленте» вдова знаменитого актера, актриса Людмила Поргина. Она рассказала, где он провел детство, и где любил бывать в последние годы жизни.
Детство Коли прошло в доме в Девяткином переулке, недалеко от Кремля. Потом его мама, Ядвига Евгеньевна, переехала в театральный дом на Никитской улице, где их соседом был [актер] Андрей Миронов. Еще у его мамы была квартира на Войковской, где Коля тоже часто бывал. Именно оттуда она уезжала работать за границу, и он всегда ее провожал
После свадьбы Караченцов и Поргина долго жили в Вознесенском переулке, где сегодня живет их сын со своей семьей. «Оттуда до Кремля — рукой подать. Коля очень любил гулять по Кремлю. Мы часто покупали экскурсии и ходили по всем залам. Особенно весной», — рассказала вдова актера.
Поргина добавила, что Караченцов любил посещать Александровский сад в период цветения первых тюльпанов, покупать одежду и пить кофе в ГУМе, гулять по набережной Москвы-реки и кататься на корабликах.
Потом актеры жили в правительственном доме на Тверском бульваре: Караченцов получил там квартиру за заслуги в искусстве.
«Нашими соседями были выдающиеся артисты, музыканты, художники. Многие из них приходили к нам домой. Когда Коля заболел, мы жили в этой квартире, и каждый день у нас кто-то бывал. Все старались поддержать Колю, помочь», — рассказала собеседница «Мосленты».
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