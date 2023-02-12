Названы московские адреса Фаины Раневской

Московские адреса известной советской актрисы Фаины Раневской назвал в своей статье на «Мосленте» историк и журналист Валерий Бурт. Публикация приурочена к премьере сериала о знаменитости.

Раневская жила в Старопименовском переулке, в маленькой длинной комнате с окнами-эркерами. Гостям она говорила: «Живу как Диоген. Днем с огнем». Дело в том, что в «ее темной обители» в коммунальной квартире всегда горел свет, пояснил автор.

Позднее актриса переехала в отдельную квартиру в новой на тот момент высотке на Котельнической набережной. «Между прочим, в начале 1950-х это было довольно глухое и опасное место. Вокруг теснились старые домишки, и тамошние хозяйки ходили стирать в белье в Яузе», — отметил Бурт.

В то же время там было шумно, а Раневская не переносила шум, поэтому через время решилась на еще один переезд — в уютную квартиру одного из домов в Южинском переулке (сейчас он называется Большой Палашевский). «Это тихий и зеленый уголок недалеко от Патриарших прудов. Жильцы в доме были спокойные, интеллигентные, среди них были коллеги Фаины Георгиевны: Елена Фадеева, Анастасия Зуева, Георгий Тараторкин», — рассказал Бурт. От нового дома актриса всего за 15 минут могла дойти до Театра Моссовета, где работала в последние годы своей жизни.

Ранее Бурт назвал московские адреса комедий режиссера Леонида Гайдая. Столица запечатлена во многих картинах деятеля.