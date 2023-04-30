Москвичей возмутило адресованное собачнику объявление во дворе дома

Объявление для соседа-собачника повесил на дерево во дворе на улице Коненкова в районе Бибирево москвич. Текст послания, фото которого опубликовали в группе «Бибирево Лайф М125» во «ВКонтакте», возмутил пользователей сети. В воззвании было предложено загадить весь мир.

«Любитель животных, давай сделаем весь мир обосранным. Твоей псине это два раза сходить», — написано в обращении.

Многие подписчики сообщества указали, что объявление составлено в грубой форме, отметив, что часто улицы города загрязняют не только животные.

«Любитель переводить бумагу — давай заклеим весь район. Тебе это еще две бумажки распечатать», «У кого-то наболело. Наступил, видимо, а вообще не все собачники безответственные! У нас во дворе с пакетиками многие ходят, убирают за своими питомцами!», «Интересно, когда такие активисты начнут замечать говно за своими двуногими собратьями? В прямом и переносном смысле», — прокомментировали юзеры.

Ранее о том, за что недобросовестные собаководы в Москве могут получить штраф, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.