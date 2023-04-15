Названы суммы штрафов для собаководов в Москве

Исключение в этом случае — собаки-проводники, сопровождающие инвалидов. В противном случае, по словам Голубева, хозяин может заплатить от 500 до одной тысячи рублей.

Человеку, натравившему собаку на других людей или животных, в Москве грозит штраф от двух до пяти тысяч рублей. Если факт будет расценен как жестокое обращение с животным, повлекшее гибель или увечье, хозяин собаки будет наказан штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы (или иного дохода за период до шести месяцев), либо обязательными работами на срок до 360 часов. Самая высшая мера наказания — лишение свободы на срок до трех лет.

Если пострадали несколько животных, такое деяние наказывается штрафом в размере от ста до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Если в результате халатности хозяина был причинен вред жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, то владелец животного будет нести ответственность в соответствии с гражданским, административным или уголовным законом в зависимости от обстоятельств и тяжести последствий, заключил кинолог.

Ранее Голубев дал инструкцию по правильному захоронению тела собаки после смерти.