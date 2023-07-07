Известный адвокат серьезно пострадала в результате нападения в Москве

На известного столичного адвоката Елену Пономареву напали в Москве, о чем она сообщила на личной странице во «ВКонтакте». Правозащитница рассказала, что получила ожог глаз второй степени — неизвестные облили ее зеленкой на остановке на Рублевском шоссе.

«Ранее мне поступали угрозы жизни и здоровью, облили краской машину, прокалывали шины. Угрозы связаны с моей профессиональной деятельностью», — пояснила Пономарева.

Она добавила, что уже обращалась в полицию, но никаких результатов это не принесло.

Ранее у станции метро «Пролетарская» в Москве двое пьяных мужчин напали на молодых людей.