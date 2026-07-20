Адвокат высказалась о продаже бывшей квартиры Долиной в Москве

Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко, купившей ранее квартиру российской певицы Ларисы Долиной в престижном московском районе Хамовники, опровергла слухи о перепродаже данной недвижимости. Об этом она сообщила в беседе с KP.RU.

По словам Свириденко, появившиеся в СМИ данные о попытках новой хозяйки избавиться от жилья являются фейком.

«Никто ничего не продает, информация — лживая, в квартире идет ремонт. Откуда это взялось — мы не знаем», — высказалась она.

Новость о том, что Лурье выставила на продажу бывшую квартиру Долиной за 200 миллионов рублей появились с СМИ утром в понедельник, 20 июля. Журналисты напомнили, что недвижимость была приобретена за 112 миллионов.