Опубликовано 20 июля 2026, 15:551 мин.
Адвокат высказалась о продаже бывшей квартиры Долиной в Москве
Адвокат Лурье опровергла новости о продаже бывшей квартиры Долиной.
Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости
Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко, купившей ранее квартиру российской певицы Ларисы Долиной в престижном московском районе Хамовники, опровергла слухи о перепродаже данной недвижимости. Об этом она сообщила в беседе с KP.RU.
По словам Свириденко, появившиеся в СМИ данные о попытках новой хозяйки избавиться от жилья являются фейком.
«Никто ничего не продает, информация — лживая, в квартире идет ремонт. Откуда это взялось — мы не знаем», — высказалась она.
Новость о том, что Лурье выставила на продажу бывшую квартиру Долиной за 200 миллионов рублей появились с СМИ утром в понедельник, 20 июля. Журналисты напомнили, что недвижимость была приобретена за 112 миллионов.