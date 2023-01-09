Люди
20:40, 09 января 2023
1 мин.

Агата Муцениеце продемонстрировала фигуру в спортзале

Агата Муцениеце продемонстрировала фигуру в спортзале
Кадр: @agataagata

Фигуру в спортзале продемонстрировала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), популярная актриса, экс-супруга актера Павла Прилучного Агата Муцениеце.

Агата Муцениеце продемонстрировала фигуру в спортзале

Кадр: @agataagata

Она сняла на видео процесс тренировки на эллипсе и жестами дала понять, что старается изо всех сил. Для занятия знаменитость выбрала серый спортивный костюм с открытой талией.

Муцениеце опубликовала и результат своих усилий. За один час и четыре секунды она преодолела дистанцию в 7,51 километра и сожгла 571 калорию.

Ранее экс-жена Прилучного показала себя в нижнем белье. Актриса сфотографировала свое отражение в зеркале, продемонстрировав плоский живот и накачанные руки.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.