Агата Муцениеце продемонстрировала фигуру в спортзале

Муцениеце опубликовала и результат своих усилий. За один час и четыре секунды она преодолела дистанцию в 7,51 километра и сожгла 571 калорию.

Ранее экс-жена Прилучного показала себя в нижнем белье. Актриса сфотографировала свое отражение в зеркале, продемонстрировав плоский живот и накачанные руки.