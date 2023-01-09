Агата Муцениеце продемонстрировала фигуру в спортзале
Фигуру в спортзале продемонстрировала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), популярная актриса, экс-супруга актера Павла Прилучного Агата Муцениеце.
Кадр: @agataagata
Она сняла на видео процесс тренировки на эллипсе и жестами дала понять, что старается изо всех сил. Для занятия знаменитость выбрала серый спортивный костюм с открытой талией.
Муцениеце опубликовала и результат своих усилий. За один час и четыре секунды она преодолела дистанцию в 7,51 километра и сожгла 571 калорию.
Ранее экс-жена Прилучного показала себя в нижнем белье. Актриса сфотографировала свое отражение в зеркале, продемонстрировав плоский живот и накачанные руки.