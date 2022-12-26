18:37, 26 декабря 2022
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Экс-жена Павла Прилучного опубликовала фото в нижнем белье
Фото: @agataagata
Фото в нижнем белье опубликовала актриса и модель, экс-жена актера Павла Прилучного Агата Муцениеце в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Звезда похвасталась результатами регулярных тренировок.
Актриса сфотографировалась в зеркало, продемонстрировав на фото плоский живот и накачанные руки. Из одежды на ней — бежевый комплект белья. «Минутка самолюбования», — подписала Муцениеце выложенный в сеть кадр.
Ранее фигуру без фотошопа показала 46-летняя телеведущая Дана Борисова. Звезда опубликовала пляжные фото с отдыха в Таиланде.