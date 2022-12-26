Экс-жена Павла Прилучного опубликовала фото в нижнем белье

Фото в нижнем белье опубликовала актриса и модель, экс-жена актера Павла Прилучного Агата Муцениеце в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Звезда похвасталась результатами регулярных тренировок.

Актриса сфотографировалась в зеркало, продемонстрировав на фото плоский живот и накачанные руки. Из одежды на ней — бежевый комплект белья. «Минутка самолюбования», — подписала Муцениеце выложенный в сеть кадр.

Ранее фигуру без фотошопа показала 46-летняя телеведущая Дана Борисова. Звезда опубликовала пляжные фото с отдыха в Таиланде.