Агата Муцениеце показала фигуру в бикини

Фигуру в черном бикини показала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), экс-супруга актера Павла Прилучного, актриса Агата Муцениеце.

Артистка опубликовала несколько селфи-снимков, сделанных на одном из пляжей Дубая. Она позирует, лежа на шезлонге. «Мне подружки говорили, что, если не будет фото в купальнике, они отпишутся и не будут со мной разговаривать», — прокомментировала пост Муцениеце.

Поклонники восхитились стройностью знаменитости. «Фигура точеная. Прелесть», «Вы прекрасны», «Фигура отличная, все на месте. Не толстая и не худая», «Стройняшка! И не скажешь, что двоих родила», — написали они.

Однако многие комментаторы осудили девушку за пляжные фото. «Такие снимки лучше оставить для личного архива», «Неудачный ракурс», «Лучше бы нормальную фотосессию организовали. Все-таки не в деревне отдых проводите», «Сначала надо было загореть», «Больше не худейте», «Видимо, Прилучный не выдержал такого набора костей», — высказались юзеры.

Ранее Агата Муцениеце продемонстрировала фигуру в спортзале. Она сняла на видео процесс тренировки на эллипсе и жестами дала понять, что старается изо всех сил.