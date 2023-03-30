Агата Муцениеце выразила сомнения в шарообразности Земли

Сомнения в шарообразности Земли выразила в интервью журналу Hello! российская актриса театра и кино Агата Муцениеце. Она озвучила желание лично убедиться в этом, посмотрев на планету из космоса.

«Хочу в космос, посмотреть — действительно ли круглая Земля. А вдруг нет?» — сказала она.

Артистка добавила, что однажды у нее уже был шанс отправиться в космос, но тогда ее кандидатуру на участие в фильме кинорежиссера Клима Шипенко «Вызов» не утвердили. Тогда главную женскую роль в кинокартине сыграла коллега Муцениеце актриса Юлия Пересильд.

Ранее создателей афиши российского фильма о космосе «Вызов» заподозрили в плагиате американского постера. Картина должна выйти в прокат в апреле 2023 года.