Агата Муцениеце объяснила нежелание повторно выходить замуж

Нежелание повторно выходить замуж объяснила актриса Агата Муцениеце. В своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) она заявила о желании «жить для себя» после развода.

«Я не хочу сейчас ни отношений, ни замуж. Это мой осознанный выбор. Но женщины все равно считают, что если я без мужчины, то я несчастна», — возмутилась знаменитость.

Муцениеце подчеркнула, что женщина может жить полноценной жизнью вне зависимости от того, есть у нее партнер или нет. «У нас думают, если женщина развелась и хочет быть одна, то она неполноценна», — отметила звезда.

Ранее актриса высказалась об опыте самостоятельной жизни.