Актриса и экс-жена актера Павла Прилучного Агата Муцениеце вышла на сцену топлес в шоу «Абсолютно другая нага». Кадрами с постановки поделились PROZVEZD.

Первый показ обновленного шоу с участием Муцениеце состоялся 15 марта в столичном кабаре-театре, с тех пор постановка вошла в постоянный репертуар. В представлении с элементами балета и мюзикла артистка выходит на сцену в серебристых трусах и накидке из перьев, демонстрируя обнаженную верхнюю часть тела. Грудь Муцениеце прикрывают только небольшие стикеры в форме сердечек.

Ранее фото топлес поделилась 56-летняя актриса Рената Литвинова. Снимки восхитили подписчиков артистки.