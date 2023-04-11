56-летняя Рената Литвинова поделилась фото топлес

Фотографиями топлес поделилась в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) 56-летняя актриса Рената Литвинова. Снимки восхитили подписчиков артистки.

«Наверное, только у вас откровенность, не граничащая с пошлостью», «Искусство быть такой женщиной», «Идеальна», «Очень красивая и всегда молодая», «Очень красивая», — прокомментировали юзеры.

На фото актриса позирует в юбке с пышным шлейфом и длинных черных перчатках.

Ранее фото без одежды опубликовала в соцсетях 44-летняя актриса Любовь Толкалина. На снимке знаменитость стоит спиной к камере на берегу моря.