60-летняя Жанна Агузарова опубликовала фото в купальнике

Фото в купальнике опубликовала 60-летняя певица Жанна Агузарова в соцсетях. Кадром поделились на сайте PROZVEZD.

Артистка поздравила пользователей сети с Новым годом и выложила несколько снимков. На одном из них звезда позирует у зеркала в черно-белом бикини в полоску. Образ певица дополнила панамой и солнцезащитными очками.

Ранее пользователей сети восхитила фигура 54-летней модели и телеведущей Светланы Бондарчук. Знаменитость прогулялась по пляжу в желтом бикини.