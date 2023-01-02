14:45, 02 января 2023
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60-летняя Жанна Агузарова опубликовала фото в купальнике
Фото: Anton Belitsky / Globallookpress.com
Фото в купальнике опубликовала 60-летняя певица Жанна Агузарова в соцсетях. Кадром поделились на сайте PROZVEZD.
Артистка поздравила пользователей сети с Новым годом и выложила несколько снимков. На одном из них звезда позирует у зеркала в черно-белом бикини в полоску. Образ певица дополнила панамой и солнцезащитными очками.
Ранее пользователей сети восхитила фигура 54-летней модели и телеведущей Светланы Бондарчук. Знаменитость прогулялась по пляжу в желтом бикини.