Фигура 54-летней Бондарчук в бикини восхитила пользователей сети

Свою фигуру в купальнике продемонстрировала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), 54-летняя модель и телеведущая Светлана Бондарчук. Увиденное восхитило пользователей сети.

«Просто так», — подписала Бондарчук серию снимков с пляжа, по которому прогулялась в желтом бикини.

«Фигура — отпад!», «Вы в прекрасной форме», «Шикарная», «Такая фигурка», «Безупречная», «Света-конфета. Так держать!», «Нимфа», — написали подписчики модели в комментариях.

Ранее фотографией в кожаном бикини шоколадного цвета на фоне моря поделилась жена рэпера Джигана, модель и бизнесвумен Оксана Самойлова. К образу она добавила браслеты и ожерелье из цепей.