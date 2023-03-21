Айза рассказала о проблемах со здоровьем

О проблемах со здоровьем рассказала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), певица, блогер, телеведущая Айза-Лилуна Ай. Сейчас она находится на Бали.

«Ну все. Я почти помираю. Друзья вызвали скорую помощь», — написала знаменитость.

До этого Айза жаловалась на ломоту в теле и сообщала, что из-за сильной боли в горле с трудом может дышать. Врачи диагностировали ей инфекционную гнойную ангину. Блогер призналась, что сталкивается с этой болезнью не в первый раз. Медики назначили ей антибиотики и препарат от отеков.

Ранее в Минздраве дали рекомендации по профилактике ангины у детей.