В Минздраве дали рекомендации по профилактике ангины у детей

Рекомендации по профилактике ангины у детей дали россиянам в Минздраве. Советы от врача-педиатра Марии Ревновой опубликовали в Telegram-канале ведомства.

«Чтобы избежать ангин, стоит закаливать горло, укрепляя местный иммунитет. Заморозьте любимые соки или морсы. Путь ребенок рассасывает по одной льдинке три раза в день. Таким же эффектом обладает мороженое, если его есть по ложке», — посоветовала она, добавив, что в случае заболевания ребенка следует прекратить данную практику.

Чтобы выздоровление у ребенка проходило быстрее, Ревнова советует научить его соблюдать правила гигиены, пройти осмотр у оториноларинголога, а также проверить его на аллергические заболевания, так как часто кашель или насморк могут возникать из-за домашних животных, сырости и плесени в помещении.

«Избегайте массовых скоплений людей в сезон простуд, в общественных местах используйте средства индивидуальной защиты. При сильных морозах воздержитесь от долгих прогулок, по возможности оставайтесь дома», — добавила она.

Ранее простой способ лечения насморка порекомендовала врач-оториноларинголог «СМ-Клиники» Рая Жиляева.