Актриса, народная артистка России Лия Ахеджакова уволилась из столичного театра «Современник». В пресс-службе театра сообщили РИА Новости, что она написала заявление об уходе по собственному желанию.

«Лия Ахеджакова уволилась из театра по собственному желанию, в связи с этим трудовые отношения с ней не могут быть продолжены», — заявили в пресс-службе.

Информация об увольнении артистки из театра появилась в конце марта. Знаменитость сообщала, что подала заявление 10 марта. Однако в театре заявили, что Ахеджакова не приносила такой документ в отдел кадров.