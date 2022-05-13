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Актер из «Тихого Дона» сравнил жизнь в Москве и Санкт-Петербурге

Актер из «Тихого Дона» сравнил жизнь в Москве и Санкт-Петербурге
Фото: Anatoly Lomohov / Globallookpress.com

Исполнивший главную роль в сериале «Тихий Дон» актер Евгений Ткачук сравнил жизнь в Москве и Санкт-Петербурге. Его процитировало издание «Москвич Mag».

Ткачук учился в Москве, потом устроился на работу в один из столичных театров. Однако познакомившись со своей второй женой Мартой, уроженкой Санкт-Петербурга, понял, что для жизни северная столица подходит ему гораздо больше.

«Как оказалось, сердце не обмануло: и наша дочь, и совместное детище «ВелесО» (частный театр, открытый супругами Ткачук в Ленинградской области. — Прим. «Мосленты») возможны только в Санкт-Петербурге. Такое количество совпадений и чудесных возможностей, что странно было бы стремиться куда-нибудь, даже в Москву», — сказал актер.

Ткачук назвал Москву вечно работающим заводом, куда можно приезжать, чтобы отработать смену или две, а потом возвращаться домой.

Ранее жизнь в двух мегаполисах, Москве и Санкт-Петербурге, сравнила известная певица, автор и исполнительница хита «Я у твоих ног» Наталия Власова.

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