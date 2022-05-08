Известная певица сравнила Москву и Санкт-Петербург

Известная певица, исполнительница и автор популярной песни «Я у твоих ног» Наталия Власова переехала из родного Санкт-Петербурга в Москву 22 года назад. Жизнь в двух мегаполисов она сравнила в интервью «Мосленте».

Власова прокомментировала популярное мнение о медлительности санкт-петербуржцев и о быстром ритме жизни москвичей. «Мне кажется, что и в Москве люди по-разному налаживают свой жизненный темп. Я, например, терпеть не могу суету», — призналась певица.

По словам Власовой, Москва в сравнении с Санкт-Петербургом выглядит гораздо ухоженнее. Это касается как центра города, так и окраинных районов, подчеркнула артистка. «Могу сказать, что мой родной город плачевно заброшенный. В этом плане он столице, конечно, уступает», — заявила она. Власова рассказала, что эта разница «разбивает ей сердце», когда она приезжает в Санкт-Петербург . Ранее Москву и Санкт-Петербург сравнила певица и основатель известной группы Alai Oli Ольга Маркес. По ее словам, в столице у нее появилось чувство свободы.