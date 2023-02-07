Актера из «Улиц разбитых фонарей» задержали с наркотиками в Москве

Актера Радмила Хайрутдинова, известного по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия», задержали в Москве с марихуаной. Инспекторы ДПС на проспекте Мира остановили такси, в котором находился артист, сообщает SHOT.

По данным SHOT, Хайрутдинов находился в состоянии наркотического опьянения. При обыске у него обнаружили пакет с запрещенным веществом весом около восьми граммов. Актер признался, что ездил покупать марихуану у мужчины, с которым ранее познакомился в баре. За наркотик он заплатил 12 тысяч рублей.

Вес марихуаны, который был при себе у артиста, оценили как значительный. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в московском аэропорту задержали россиянку с 90 пакетами кокаина в желудке. Работники аэропорта проверили ее на рентгене и обнаружили и направили ее в хирургическое отделение одной из столичных больниц.