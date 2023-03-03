Актера московского театра узнали среди членов украинской ДРГ

Актера московского Театра Луны Кирилла Канахина узнали среди членов украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), совершившей атаку на Брянскую область. О сходстве одного из диверсантов с артистом сообщает Telegram-канал Mash.

В беседе с РИА Новости художественный руководитель театра Евгений Герасимов сказал, что правоохранители не обращались к нему по поводу Канахина. «Я не могу охарактеризовать его, лет пять-шесть назад уволился», — уточнил он. Информацию о давнем уходе актера из Театра Луны подтвердила художник по костюмам Анастасия Проханова.

Мать Канахина сообщила РИА Новости, что человек на фото и видео диверсантов похож на ее сына, но не подтвердила его участие в атаке.

Ранее в Москве задержали с наркотиками актера Радмила Хайрутдинова, известного по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия». Инспекторы ДПС на проспекте Мира остановили такси, в котором находился артист.