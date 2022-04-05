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Известный актер предложил коммунальщикам открыть вакансию штатного дизайнера

Известный актер предложил коммунальщикам открыть вакансию штатного дизайнера
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актер Данил Стеклов, известный по ролям в сериале «Секреты семейной жизни» и фильме «Жги!», в беседе с «Москвич Mag» предложил коммунальщикам открыть вакансию штатного дизайнера.

Стеклов отметил, что мечтает о том, чтобы управляющая компания дома, где он живет в Москве, изменила подход к своей работе. «Сейчас я близко столкнулся с этой структурой при ремонте квартиры. Это дико старый консервативный институт, с которым очень сложно найти какой-то общий язык», — рассказал он.

Актер предложил коммунальщикам начать сотрудничать с дизайнерами. «Это нужно как минимум для того, чтобы каждое лето не красили дома и лавки в эти ужасные цвета. В нашем районе жители своими силами ставят урны и скамейки, мы голосовали за подъездную дверь, которую долгое время выбирали всем домом, и это была целая борьба с нашим "Жилищником", чтобы ее установить», — поделился Стеклов.

Ранее известный актер рассказал об изменениях в Москве.

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