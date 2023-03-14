13:01, 14 марта 2023
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Умер актер из сериала «Склифосовский»
Актер Александр Толубаев из сериала «Склифосовский» умер после продолжительной болезни.
Фото: Кино-театр.ру
Актер из сериала «Склифосовский» Александр Толубаев умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщает филиал Союза театральных деятелей (СТД) России «Дом актера» в Воронеже.
Артист ушел из жизни после тяжелой продолжительной болезни, сообщили в СТД. Организация выразила соболезнования родным и коллегам Толубаева. «Он был светлым, добрым, талантливым и интеллигентным человеком», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно о смерти 30-летнего актера из сериала «Универ». Он четыре месяца боролся с тяжелой формой пневмонии в одной из столичных больниц.