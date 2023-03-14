Умер актер из сериала «Склифосовский»

Актер из сериала «Склифосовский» Александр Толубаев умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщает филиал Союза театральных деятелей (СТД) России «Дом актера» в Воронеже.

Артист ушел из жизни после тяжелой продолжительной болезни, сообщили в СТД. Организация выразила соболезнования родным и коллегам Толубаева. «Он был светлым, добрым, талантливым и интеллигентным человеком», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о смерти 30-летнего актера из сериала «Универ». Он четыре месяца боролся с тяжелой формой пневмонии в одной из столичных больниц.