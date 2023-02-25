Актер Станислав Садальский сообщил о проблемах со здоровьем

О проблемах со здоровьем сообщил актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Он сообщил, что после репетиции его давление упало до показателей 80 на 40.

Садальский уточнил, что из-за плохого самочувствия ему поставили капельницу на дому. «Ира из скорой помощи, ставя мне капельницу, сказала: лучшее, что есть в Москве по сердцу, — это больница Давыдовского. А вы при внезапном понижении давления что принимаете?» — обратился к подписчикам актер.

Поклонники в комментариях пожелали артисту скорейшего выздоровления. «Здоровья бесконечного вам», «Стас, пожалуйста, не болей», «Не пугайте! Здоровья крепкого», — написали они.

Ранее Садальского госпитализировали в Москве. Актер рассказал, что скорая помощь доставила его в Боткинскую больницу с кровотечением.