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11:52, 24 января 2023
1 мин.

Актера Станислава Садальского госпитализировали в Москве

Актера Станислава Садальского госпитализировали в Москве
Фото: @stas.sadalskiy

В Москве госпитализировали актера театра и кино, заслуженного артиста РСФСР Станислава Садальского. Об этом он сам сообщил в личном Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Садальский рассказал, что скорая помощь доставила его в Боткинскую больницу с кровотечением. «Грешу на переживания, смерть друзей, на разжижающие кровь препараты...» — назвал артист возможные причины недомогания.

Актер похвалил хорошее состояние больницы и отметил, что медикам пока не удалось остановить кровотечение. Он также сообщил, что 24 января должен был лететь в Мурманск.

Ранее в Москве госпитализировали заслуженную артистку РСФСР Елену Проклову. Она попала в больницу со сложным переломом ноги.

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