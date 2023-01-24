Актера Станислава Садальского госпитализировали в Москве

В Москве госпитализировали актера театра и кино, заслуженного артиста РСФСР Станислава Садальского. Об этом он сам сообщил в личном Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Садальский рассказал, что скорая помощь доставила его в Боткинскую больницу с кровотечением. «Грешу на переживания, смерть друзей, на разжижающие кровь препараты...» — назвал артист возможные причины недомогания.

Актер похвалил хорошее состояние больницы и отметил, что медикам пока не удалось остановить кровотечение. Он также сообщил, что 24 января должен был лететь в Мурманск.

Ранее в Москве госпитализировали заслуженную артистку РСФСР Елену Проклову. Она попала в больницу со сложным переломом ноги.