Актриса театра и кино дала рекомендации по избавлению от токсичных мыслей

Рекомендации по избавлению от основных токсичных мыслей, способных сделать человека несчастным на пути к мечте «Мосленте» дала актриса театра и кино Дарья Погодина.

«Беспокоиться о том, что вы не совершенны во всем — пустая трата времени. Вместо этого думайте о жизни, как о непрерывной эволюции, в которой все постоянно меняется, а также не бойтесь совершать ошибки. Не ошибается только тот, кто ничего не делает», — сказала она.

По ее мнению, надо избавляться от чувства некомпетентности. Люди часто недооценивают себя и не чувствуют себя на 100 процентов готовыми при появлении новых возможностей, говорит актриса.

Кроме того, Дарья Погодина рекомендует не сравнивать себя с другими, а быть единственным конкурентом самому себе. Принимать конструктивную критику нужно, но при этом необходимо игнорировать негатив, в себя и не позволять плохим мыслям управлять эмоциями.

Ранее кандидат медицинских наук, клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер Денис Долгов призвал прощать себя за ошибки.