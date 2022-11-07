Известная актриса показала фигуру на фото из Дагестана

Во время путешествия в Дагестан известная актриса Анна Старшенбаум сфотографировалась в зеленой обтягивающей майке и голубых трусах. Кадры, демонстрирующие стройную фигуру, звезда опубликовала в своем Facebook-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На фото Старшенбаум позирует у камина в нижнем белье. Актриса также показала подписчикам кадры, сделанные на Каспийском море в Дербенте. «Этой точки не было на нашем маршруте (впрочем, как и всех остальных), оттого в каждой из них столько жизни и волшебства», — подписала снимки знаменитость.

Пользователи сети бурно отреагировали на пост артистки: публикация набрала почти сотню лайков и одобрительных реакций. В комментариях Старшенбаум пожелали приятного отдыха и ярких впечатлений.

Ранее кадром в купальнике на форе морского пейзажа поделилась телеведущая Анфиса Чехова. На опубликованном фото она сидит в позе лотоса в леопардовом бикини.