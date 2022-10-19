50-летняя актриса из сериала «Бригада» выложила фото в купальнике

Фото в купальнике выложила в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) 50-летняя актриса Дарья Повереннова, известная по ролям сериалах «Бригада», «Меч» и «Дальнобойщики».

«А мне удалось искупаться в этом году в море! В Черном! Один день — но какой! Сначала море, потом горы! Ура», — поделилась актриса впечатлениями от семейного одыха в Сочи.

Фолловеры заявили, что Повереннова находится в отличной форме. «Тело шикарное», «Фигура огонь», «Над вами годы не властны», — восхитились комментаторы.

Ранее фигуру в купальнике показала 53-летняя певица Эвелина Бледанс. Снимки артистки были сделаны на берегу моря в Крыму.