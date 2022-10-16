53-летняя Эвелина Бледанс показала фигуру в купальнике

Фигуру в купальнике показала 53-летняя певица Эвелина Бледанс в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На опубликованных кадрах артистка позирует вместе со своим домашним питомцем — собакой породы корги. Снимки были сделаны на берегу моря в Крыму. «Что ты чувствуешь?» — подписала она свой пост.

Подписчики отметили, что актриса находится в отличной форме. «Красотка!», «Красотища, Эвелиночка!», Ох, Эвелина, огненная красотка», «Просто прекрасная», — написали фолловеры.

Ранее 44-летняя Толкалина показала фигуру в купальнике в стойке на голове.