Актриса поделилась лайфхаками для часто опаздывающих людей

Лайфхаками, которые помогут наладить тайм-менеджмент часто опаздывающим людям, с «Мослентой» поделилась актриса Дарья Погодина. В первую очередь она порекомендовала перевести часы на несколько минут вперед.

«Все зависит от времени, на которое вы обычно задерживаетесь. Учтите, что этот совет рассчитан на тех, кто, действительно, хочет избавиться от вредной привычки», — говорит она.

Артистка посоветовала определить время, которое человек тратит на основные действия. Она объяснила, что многие не осознают, как много на самом деле времени они тратят на ненужные дела. Кроме того, Погодина рекомендует всегда учитывать непредвиденные ситуации и оставлять в запасе не менее десяти минут на форс-мажоры.

Правильная организация режима дня, сбор вещей накануне и проявление сострадания к ожидающим вас людям также помогут исправить ситуацию с опозданиями, считает Погодина.

«Первый шаг в борьбе с проблемой — признать ее. Это все равно, что встать перед кругом людей на анонимных собраниях и сказать: "Здравствуйте. Я страдаю хроническими опозданиями". Дальше остается затеять бой с дурной привычкой и выйти из схватки победителем», — сказала актриса.

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