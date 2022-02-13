Священник поделился лайфхаком для решения семейных проблем

Известный священник, настоятель Георгиевского храма в поселке Нахабино Красногорского района Московской области и блогер Павел Островский на личной странице в Instagram поделился с подписчиками лайфхаком «для тех, кто ввязался в семейно-развлекательную игру “Остаться в живых”».

Метод решения семейных проблем, предложенный священнослужителем, основан на чувстве юмора. «Если вы поругались с женой, то прощенья надо просить так: “Любимая, прости меня, пожалуйста, что сделал тебе предложение о браке…”. Есть реальный шанс, что от внезапности жена улыбнётся и простит. Правда жены непредсказуемы в своих обидах — можете и умереть от насилия», — пояснил Островский.

При этом священник предложил рискнуть подобным образом и женам — попросить у супругов прощения за согласие выйти замуж. «С покаянной моськой можно сказать обиженной главе семьи: “Дорогой, прости, что согласилась на твое предложение о браке. Надо было предупредить тебя о том, что ты не знаешь в какой огненный омут решил прыгнуть”. Только следует учитывать, что мужчины в целом в разы более обидчивее женщины; и в этот момент чувство юмора явно находится в отпуске», — подчеркнул он.

При этом Островский признался, что однажды сам использовал подобный метод, и он сработал. Вот только священник решил, что второй раз в такие ситуации лучше не попадать.

В комментариях пользователи сети поблагодарили Павла Островского за чувство юмора и оригинальный подход к ситуации, а также поделились своими методиками решения конфликтынх ситуаций. «Я всегда в таких случаях мужу говорю: видели глазки, что выбирали», «Со мной у мужа срабатывало: “Прости, пожалуйста, я не прав. Ты у меня такая красивая”. Не могла дальше злиться», — писали москвичи.

Ранее Павел Островский раскритиковал современную систему образования.