75-летняя известная актриса поделилась отзывами мужчин об ее внешности

Отзывами мужчин об ее внешности поделилась с «Мослентой» актриса Ольга Остроумова.

«Мой первый муж — режиссер и актер Михаил Левитин — говорил о моем лице: "Ты — или лепешка, или красавица"», — сказала она.

По словам Остроумовой, у актрисы должно быть так называемое «резиновое лицо», способное принять любую форму. Когда героиня красотка, лицо артистки должно быть таким красивым, чтобы никто не мог оторвать от него глаз.

Тогда как Актер Александр Пашутин признавался собеседнице «Мосленты» в том, что она единственная в своей профессии женщина, в которой в равной степени сочетается красота и ум.

Ранее 49-летняя актриса Наталия Антонова показала фигуру в купальнике.