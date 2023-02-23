Известная актриса в купальнике поздравила мужчин с праздником

Актриса пожелала каждому читающему ее посты мужчине быть защитником своей семьи, своего дома, родных и любимой женщины не только в этот день, но и в любой другой. «Будьте здоровы и счастливы! Шлю лучики тепла, позитива и солнца всем вам», — написала она в основной ленте.

Подписчики поблагодарили известную блондинку за поздравление и сделали большое количество комплиментов. «Янина, вы как всегда шикарны», «Красивая по-настоящему! Прям совсем!», «Прекрасно, изумительно выглядите», — написали они.

Ранее Студилина опубликовала откровенное видео из бассейна. Известная по фильмам «Сталинград» и «Красотка в ударе», а также сериалам «Чужая жизнь» и «Город соблазнов» блондинка снялась без верха от купальника.