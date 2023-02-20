Звезда «Города соблазнов» снялась топлес на отдыхе

Откровенное видео с отдыха на Мальдивах опубликовала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) актриса Янина Студилина. Известная по фильмам «Сталинград» и «Красотка в ударе», а также сериалам «Чужая жизнь» и «Город соблазнов» блондинка снялась в бассейне без верха от купальника, продемонстрировав спину и ягодицы.

«Огонь!», «Класс! Но тема купания не до конца раскрыта», «Русалочка», «Все очень прилично и красиво», «Но вид с другой стороны необходим», — отреагировали юзеры на публикацию. Многие поинтересовались, кто снимал звезду в таком виде.