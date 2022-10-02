Актриса Захарова поделилась воспоминаниями о сложностях прогула уроков в СССР

Воспоминаниями о сложностях прогула уроков в школе во времена СССР поделилась с «Москвич Mag» советская и российская актриса, народная артистка России Александра Захарова. Она отметила, что в советские годы люди всегда интересовались у гуляющего в одиночестве днем ребенка, почему он не на учебе.

«Жизнь московского школьника, решившего прогулять уроки, была немножко детективной. Так что я вместо уроков ездила на троллейбусе гулять в "Детский мир", где вопросов задавали меньше», — отметила она.

Захарова призналась, что в магазине она высматривала игрушки, которые позже просила купить мать. Родственница актрисы удивлялась, насколько у юной Захаровой была отличная память, так как думала, что школьница бывала здесь только с ней.

Ранее любимый способ прогуливать школу назвала популярный блогер и телеведущая Ида Галич. По словам звезды, она любила вместо занятий кататься на коньках в Парке Горького.