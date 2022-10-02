Люди
12:12, 02 октября 2022
1 мин.

Актриса Захарова поделилась воспоминаниями о сложностях прогула уроков в СССР

Актриса Захарова поделилась воспоминаниями о сложностях прогула уроков в СССР
Фото: Александр Макаров / РИА Новости

Воспоминаниями о сложностях прогула уроков в школе во времена СССР поделилась с «Москвич Mag» советская и российская актриса, народная артистка России Александра Захарова. Она отметила, что в советские годы люди всегда интересовались у гуляющего в одиночестве днем ребенка, почему он не на учебе.

«Жизнь московского школьника, решившего прогулять уроки, была немножко детективной. Так что я вместо уроков ездила на троллейбусе гулять в "Детский мир", где вопросов задавали меньше», — отметила она.

Захарова призналась, что в магазине она высматривала игрушки, которые позже просила купить мать. Родственница актрисы удивлялась, насколько у юной Захаровой была отличная память, так как думала, что школьница бывала здесь только с ней.

Ранее любимый способ прогуливать школу назвала популярный блогер и телеведущая Ида Галич. По словам звезды, она любила вместо занятий кататься на коньках в Парке Горького.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.