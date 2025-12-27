Актрису Алентову похоронят 29 декабря на Новодевичьем кладбище

Названо место похорон советской и российской актрисы Веры Алентовой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник из окружения.

По последним данным, народную артистку России похоронят в следующий понедельник, 29 декабря, на Новодевичьем кладбище в Москве.

«Ее похоронят рядом с мужем на Новодевичьем кладбище. В понедельник», — говорится в заявлении.

Алентова скончалась 25 декабря на 84-м году жизни, после того как ее самочувствие ухудшилось во время церемонии прощания с народным артистом России Анатолием Лобоцким. Медики несколько часов боролись за жизнь актрисы, однако спасти ее не удалось. Предварительной причиной смерти названа острая сердечная недостаточность.

Артистка получила мировую известность после главной роли в фильме «Москва слезам не верит» режиссера Владимира Меньшова.