Актрису Татьяну Васильеву госпитализировали

В состоянии средней тяжести госпитализировали 76-летнюю народную артистку России, актрису и телеведущую Татьяну Васильеву. Врачи диагностировали у нее гипертонию, сообщает в пятницу, 14 июля, Mash.

Стало известно, что артистка почувствовала себя плохо, когда была дома. Из-за головокружения и неустойчивости при ходьбе Васильева попросила свою невестку вызвать скорую.

Сама звезда считает, что причиной ее плохого самочувствия стал стресс. Актрису экстренно доставили в больницу, где ей сделали КТ головного мозга. Исследование не показало никаких осложнений. Врачи продолжают следить за ее состоянием.

Ранее в больницу в Москве доставили 76-летнюю актрису Неелову.