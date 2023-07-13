Актрису Неелову экстренно доставили в больницу в тяжелом состоянии

Советскую и российскую актрису театра и кино Марину Неелову экстренно доставили в московскую больницу в тяжелом состоянии с гастроэнтеритом, сообщает Telegram-канал Mash.

По имеющейся информации, 76-летнюю артистку начали беспокоить боли в области живота. В срочном порядке ее госпитализировали. После проведенных обследований выяснилось, что у пациентки был нарушен водно-электролитный баланс, на фоне чего развились неинфекционный гастроэнтерит и колит.

Дополнительные обследования также показали наличие новообразования в кишечнике. В настоящий момент Нееловой назначили тотальную биопсию. Все спектакли с ее участием в «Современнике» отменены на неопределенный срок, говорится на сайте столичного театра.

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